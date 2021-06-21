Kuşadası’ndaki endemik bitki türleri incelendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Tülüşah, Aydın Ölmez ve Akzambaklar gibi endemik bitkiler yaşam alanlarında gözlendi.

Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay ile Kuşadası Ekosistemi Koruma Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Yaylaköy ve Kirazlı dağlarında endemik bitki türlerini inceledi.

İnceleme gezisinde Vali Yardımcısı Günay ile EKODOSD Başkanı Sürücü, ilk olarak Kuşadası Tülüşah’ını inceledi. Endemik bitkinin en yoğun yetiştiği yer olan Yaylaköy’de çeşitli notlar alan Günay, Kuşadası’nın sembol bitkisinin boyunun yaklaşık iki buçuk metreyi bulmasını “heyecan verici” olarak tanımladı. Daha sonra Kirazlı Köyü’ne giden heyet burada Aydın Ölmez bitkisini doğam yaşam alanında inceledi. Ardından dağlık arazide inceleme yapan Günay ile Sürücü burada Akzambakları inceledi. Bölgedeki zengin makilikleri, sandal ağaçları, tıbbi ve aromatik bitkilerde incelendi.

Dağlık arazileri incelemelerinden sonra heyet, bölgedeki yırtıcı kuşları ve Kirazlı göletindeki martıları gözlemledi. İncelemelerin ardından konuşan Vali Yardımcısı Günay; “Kuşadası dağları biyolojik çeşitlilik açısından zengin türlere ev sahipliği yapıyor. Özellikle endemik ve nadir bitki türlerinin bulunması, bir turizm kenti olan Kuşadası için çok önemli. Yaptığımız incelemelerde bazı alanların Milli Park’ın özelliklerini taşıdığını gözlemledik” ifadelerini kullandı.