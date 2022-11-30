Kuşadası’nda zabıta ekipleri yaz sezonunda 1268 sahte parfüm ele geçirdi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yaz sezonu boyunca yapılan denetimlerde 1268 şişe sahte parfüm ele geçirildi. İnsan sağlığına da zararlı olan sahte ürünleri satan kişilere ise toplam 61 bin 494 lira para cezası kesildi.

Kent genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, izinsiz seyyar satıcılık yapanlara göz açtırmıyor. Bir yandan vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilerle mücadele eden ekipler, diğer yandan da Kuşadası’nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere yüksek fiyatlara satılmak istenen sahte ürünlere geçit vermiyor. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yaz dönemi boyunca kentin turistik çarşılarında yapılan denetimlerde 1268 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Dünyaca ünlü markaların kopyası olan parfümlere el koyan ekipler, izinsiz olarak satan kişilere de Kabahatlar Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca toplam 61 bin 494 lira para cezası uyguladı. Sahte parfümler, cilt kanserinden solunum yollarına kadar birçok hastalığın nedeni olabiliyor. Uzmanlar merdiven altı dükkânlarda üretilen bu tür ürünlerin kesinlikle satın alınmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kentimizde yaz turizm sezonunun açılmasıyla birlikte izinsiz seyyar satıcılık yaparak sahte ürün satan kişilerin sayısında artış oluyor. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak kentimizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda tatillerini geçirmeleri bizim için çok önemli. Fahiş fiyatlara turistlere sahte ürün satmaya çalışan kişilere asla izin vermeyeceğiz. İnsan sağlığına da zararlı olan bu ürünleri satan kişilerle mücadelemiz sürecek" diye konuştu.