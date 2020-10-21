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Kuşadası’nda motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

ALKOLLÜ MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ KAZA YAPTI: 2 YARALI

AYDIN 21.10.2020, 01:00
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Kuşadası’nda motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosikletlerin birbiriyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Güvercinada Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılancıburnu mevkisinden Güvercinada mevkisine seyir halinde olan Gürol A. yönetimindeki 35 AHJ 319 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Seda D. yönetimindeki 09 ADS 654 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüleri yere savruldu. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane’de yapılan testte Gürol A.’da 56, Seda D.’de ise 34 promil alkol tespit edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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