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Kuşadası’nda metruk bina yangını korkuttu

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde metruk binada çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metruk bina kullanılamaz hale geldi.

AYDIN 22.11.2020, 08:37
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Kuşadası’nda metruk bina yangını korkuttu
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Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde metruk binada çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Ant sokak üzerinde bulunan bir metruk binada çıktı. Çevrede ki vatandaşlar sokak üzerinde bulunan metruk binadan duman çıktığını görmesi üzerine durumu 110 ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahele etti. Yangın metruk binanın yanında bulunan kuru otları da tutuşturması mahallede ki vatandaşları korkuttu. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken vatandaşlar defalarca aynı binada yangın çıkmasından dolayı isyan etti.
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