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Kuşadası’nda Balkan Şampiyonası heyecanı başladı

Kuşadası’nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası’ başladı.

AYDIN 17.09.2021, 17:00
Kuşadası’nda Balkan Şampiyonası heyecanı başladı

Kuşadası’nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası’ başladı.

Şampiyonanın ilk maçında Romanya temsilcisi CSO Voluntari 2005, Kosova temsilcisi KV Drita’yı 3-0 mağlup etti. Uğur İnan Spor Salonu’ndaki mücadelenin setleri, 25-11, 25-12 ve 25-16 sonuçlandı. Maçların ücretsiz olduğu şampiyonaya seyirciler yoğun ilgi gösterdi. 19 Eylül’e kadar sürecek olan şampiyonada ülkemizi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü bugün (Cuma) saat 19:00’da Drita Gjilan ile karşılaşacak. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olması beklenen şampiyonada birinci olan takım Avrupa’nın kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvalarından biri olan CEV Challenge Kupası’na katılmaya hak kazanacak. Balkan Kupası Şampiyonası’na Kosova’dan KV Drita, Romanya’dan CSO Voluntari 2005, Sırbistan’dan OK Jedinstvo, Yunanistan’dan Aris takımları katılıyor.

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