Kuşadası’nda bacası tütmeyen ev kalmayacak

Kuşadası Belediyesi, Güvercin Masaya yapılan başvurular sonrasında belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere soba yardımında bulunmaya başladı. Sobalarını teslim alan aileler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Ev eşyasından giysiye, gıda paketinden burs ve barınmaya kadar birçok farklı alanda yıl boyunca yardımlarını sürdüren Kuşadası Belediyesi soğuk kış günlerinde de kimseyi yalnız bırakmıyor. Güvercin Masaya yapılan başvuruların ardından belirlenen kişi ve ailelere verdiği yakacak desteğini sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü şimdi de soba yardımında bulunmaya başladı. Ekipler tarafından ilk etapta Hacıfeyzullah, Alacamescit ve Değirmendere mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine sobaları teslim edildi. Sobalarını alan aileler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkürlerini iletti.

Kuşadası’nda yaşayan her kesimden sorumlu olduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal belediyecilik alanında belirlediği kriterler doğrultusunda kentimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla kentimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Gıda kolisi yardımlarımız sayesinde Kuşadası’nda kimse yatağa aç girmiyor. Bugün de hemşehrilerimizin evlerini ziyaret ederek hem Belediye Başkanımız Ömer Günel’in selamlarını ilettik hem de ihtiyaç duydukları sobalarını teslim ettik. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.