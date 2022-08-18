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Kuşadası’nda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

AYDIN 18.08.2022, 14:59
Kuşadası’nda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçtan indirilen M.O.T.’nin yapılan GBT kontrolünde, gece vakti yağma suçundan hakkında 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak karakola götürülen G.O.T. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevi’ne gönderildi.

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