Kuşadası’nda 1 günde 123 işletme dezenfekte edildi

Türk turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası’nda bulunan kafe ve restoranlarda normalleşme süreci için hazırlıklar tamamlandı. Korona virüs salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan işletmeler Kuşadası Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi.

Kuşadası’nda, 2 Mart itibariyle başlayan normalleşme süreci için kafe ve restoranlarda hazırlıklar tamamlandı. Korona virüs salgınını önlemek amacıyla uzun süre kapalı kalan işletmeler ilk olarak bakım, onarım ve tadilat işlerini yaptı. İşletme sahipleri, Sağlık Bakanlığı’nın çizdiği kurallar doğrultusunda oturma düzenlerini ayarladı.

Pandemi sürecince yaptığı hijyen çalışmalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi ise bu süreçte de esnafı yalnız bırakmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne (TİM) bağlı ekipler, saat 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek olan restoran, kafe, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmelerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. TİM ekipleri tarafından 1 günde tam 123 işletme dezenfekte edilerek vatandaşlar için hijyenik ve güvenli bir hale getirildi. Ekipler normalleşmeyle birlikte yeniden kapılarını açan işletmelere yönelik yürüttükleri hijyen çalışmalarını bir hafta boyunca sürdürecek.

"Esnaftan teşekkür"

Yaklaşık 30 senedir Kuşadası’nda restoran işletmeciliği yapan Alaattin Açıköz “İşletmemizi normalleşme sürecine hazırladık. Korona virüs salgınından tamamen kurtulmayı umut ediyoruz. Önümüzdeki süreçten beklentimiz yüksek. Kapılarımızı açtığımız ilk gün Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekipler restoranımıza gelerek dezenfekte çalışması yürüttüler. Bu hizmetten dolayı başta Belediye Başkanımız Ömer Günel olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederiz” dedi.

İşletme sahibi Mehmet Doğan ise yürüttükleri dezenfekte çalışmasından dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederek “Zor bir süreç geçirdik. Umarım normalleşmeyle birlikte iyi bir sezon yaşarız” diye konuştu.