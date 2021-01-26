Kuşadası Yeni Asri Mezarlığında düzenleme çalışmaları sürüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Yeniköy yolu üzerinde bulunan Yeni Asri Mezarlığı’nda yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında mescit yapımına başlandı. İkiçeşmelik Mahallesi’ne Taziye Evi inşaatına başlanmasının ardından mescit yapımı için de harekete geçilmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Yeniköy yolu üzerinde bulunan Yeni Asri Mezarlığı’nda başlatılan alan genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Fen İşleri Müdürlüğü (FİM) ekiplerince, bugüne kadar mezarlığın girişi, ana yolları ve yürüme alanlarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda, 3 bin 400 metrekare alana sıcak asfalt döküldü. Bin 500 metrekare alan ise kilit parke taşı ile kaplandı. Faklı dini inançlara sahip kişiler için 100 kişilik özel bir defin alanının da oluşturulduğu mezarlığın kapasitesi, 1200’den 2 bin 800’e yükseltildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin peyzaj düzenleme çalışması da yürüttüğü Yeni Asri Mezarlığı’nda, mermer taşlarla kaplı taziye alanın oluşturulmasının ardından mescit yapımına da başlandı. 24 saat sıcak suyun akacağı 50 kişilik mescit sayesinde, mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar, ibadetlerini rahatça yerine getirebilecek.

Kuşadası Başkan vekili Özgün Limoncu, Yeni Asri Mezarlığı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkışlı’nın da eşlik ettiği alan gezisinde Başkan vekili Limoncu, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mezarlık Amirliği görevlilerinden bakım ve onarım işlemleri hakkında bilgi aldı. Limoncu, daha sonra İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki ‘Taziye Evi ve Yaşam Parkı’ inşaat alanına geçti.

Kuşadası Belediyesi olarak vatandaşlara verilen her sözü yerine getirdiklerini belirten Başkan Vekili Özgün Limoncu, “Yeni Asri Mezarlığı’nda yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandığında, Kuşadası eksiksiz bir defin alanına kavuşmuş olacak. Taziye evi ise uzun yıllardır ihtiyaç duyulan önemli bir eksikliği giderecek” diye konuştu.