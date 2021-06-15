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Kuşadası Körfezi’de deprem hareketliliği

Aydın’ın Kuşadası ilçesi son 20 saatte 11 kez salladı

AYDIN 15.06.2021, 07:52
Kuşadası Körfezi’de deprem hareketliliği

Aydın’ın Kuşadası ilçesi son 20 saatte 11 kez salladı

Kuşadası körfezi art arda yaşanan depremeler paniğe yol açtı. Kuşadası değişik büyüklüklerde 11 kez sallandı. Afet ve Acil durum yönetimi başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19. 33’de 2.6 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içinde aynı bölgede büyüklükleri 1.4 ile 2.6 arasında değişen 11 deprem meydana geldi.
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