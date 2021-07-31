Kuşadası edebiyata doyacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Günleri’ Atatürk Anıtı önünde başladı.

Türkiye’nin en önemli yayınevlerinin katıldığı 15 günlük fuarda gerçekleşecek olan söyleşi ve imza günleriyle edebiyatseverler ünlü yazarlarla buluşma şansı yakalayacak.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Kuşadası Kitap Günleri’nin açılışı için Atatürk Anıtı önünde bir tören yapıldı. Törene; Kuşadası Belediye Başkan Vekili Efe Berberoğlu, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, yazarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Kuşadası Kitap Günleri’ne bu yıl yaklaşık 40 yayınevi ile 15 yazar katılıyor. 15 Ağustos’a kadar açık kalacak olan Kuşadası Kitap Günleri’nde imza günleri ile söyleşiler de düzenlenecek. Bu sayede kitap tutkunları sevdikleri yazarlar ile buluşup sohbet etme imkanı bulacak.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Efe Berberoğlu, “Öncelikle değerli yazarlarımıza Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’in selamlarını getirdim. Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda kültür ve sanat etkinliklerine destek olmaya her zaman devam edeceğiz. Bizi kırmayarak Kuşadası’na gelen yazarlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.