Kuşadası Belediyesi’nin sıcak çorba ikramı Kirazlı sakinlerinin içini ısıttı

Kuşadası Belediyesi soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ediyor. Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Kirazlı Mahallesi sakinlerine İkram Aracından sıcak çorba ikramında bulundu.

Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlara İkram Aracından sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı. Haftanın belli günlerinde kentin farklı mahallelerindeki vatandaşlara sıcak çorba ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son durağı Kirazlı Mahallesi oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan çorba ikramına Kirazlı Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Soğuk havada içtikleri sıcak çorba ile içleri ısınan mahalle sakinleri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yaşama geçirdiği uygulama için teşekkür etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın, sıcak çorba ikramının merkeze uzak diğer mahallelerde de yapılacağını belirtti.

Kuşadası Belediyesi’ne yaşama geçirdikleri sosyal projelerden dolayı teşekkür eden Erdal Gökdeniz, “Kuşadası Belediyesi yaptığı çorba ikramıyla bu soğuk günlerde içimizi ısıttı. Çorba çok lezzetli ve sıcaktı. Güzel ve önemli bir proje. Belediye Başkanımız Ömer Günel’e minnettarız” dedi.