Kuşadası Belediyesi’ne Kültürel Miras başarı ödülü

Kuşadası Belediyesi, “Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi” ile Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda “Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, tarihi ve kültürel mirası korumanın önemine dikkat çekerek “Binlerce yıllık geçmişi ile bir kültür hazinesi olan kentimizin sahip olduğu tüm değerleri koruyacak ve turizme kazandıracağız” dedi.

TKB tarafından kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda ödül alan belediyeler belli oldu. Tarihsel ve kültürel mirası korumak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi tarafından kentin geçmişine ışık tutmak amacıyla hazırlanan Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi, TKB Jürisi tarafından “Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde katılım sağlanan yarışmanın ödülleri, 21-23 Eylül tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleşecek YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı’nda sahiplerini bulacak.

Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi kapsamında Osmanlı döneminden kalan mezar taşlarının sergilenmesi amacıyla oluşturulacak olan müzede 165 mezar taşı sergilenecek. Arşiv belgesi niteliği taşıyan mezar taşlarında, Kuşadası kültürü, demografik yapısı, geçirdiği sosyal değişimler, yaşanan siyasi olaylar, geleneksel meslekler, salgın hastalıklar, mahalle ve yer isimleri gibi kent tarihi açısından önemli bilgiler, şekiller, semboller ve kitabe metinleri yer alıyor. Uzman rehberler tarafından da tanıtılacak olan müze, tarihi önem taşımasının ve kent kimliğine katkı sunmasının yanı sıra kültür turizmine de önemli bir katkı sunacak.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, tarihi ve kültürel mirası koruma konusunda Türkiye’nin en önemli kurumlarından olan Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülmenin gurur verici ve motive edici olduğunu belirterek “Adalızade Mezarlığı’ndaki Osmanlı dönemine ait mezar taşlarını kentimize kazandırmak için yürüttüğümüz çalışmalarımız sürüyor. İlk etapta mevcut 520 mezar taşından 170’ini sanat tarihçilerinden oluşan bir heyet gözetiminde tasnif ederek güvenli bir alana taşıdık. Kurulacak bir müzede sergilenecek olan mezar taşları, bir yandan kentimizin geçmişine ışık tutarken bir yandan da kültür turizmine katkı sunacaktır. Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kentimizin sahip olduğu tüm değerlere sahip çıkarak turizm başkenti olan Kuşadası’nı kültürün ve sanatın da başkenti haline getireceğiz” dedi.