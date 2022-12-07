Kuşadası Belediyesi’nden yılın son meclisinde öğrenci ve esnafa müjde

Kuşadası Belediyesi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği nakdi eğitim yardımına yüzde 80 oranında zam yapma kararı aldı. Geçtiğimiz yıl 467 öğrenciye 583 bin TL eğitim yardımında bulunan Kuşadası Belediyesi, bu yıl 600 öğrenciye toplam 1 milyon TL’nin üzerinde eğitim yardımında bulunacak.

Kuşadası Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Pera Düğün Salonu’nda yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda kent ile ilgili önemli kararlar alındı.

Eğitim yardımlarına yüzde 80 zam

Toplantıda alınan en önemli kararlardan birisi Kuşadası’nda ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmekte olan eğitim yardımı ile ilgili oldu. Karara göre, Kuşadası Belediyesi tarafından her eğitim, öğretim yılında Ekim-Mayıs döneminde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen nakdi eğitim yardımına yüzde 80 oranında zam yapıldı. Buna göre ilk ve ortaokul öğrencilerine verilen eğitim yardımı 160 TL’den 250 TL’ye, lise öğrencilerine verilen eğitim yardımı 200 TL’den 350 TL’ye, üniversite öğrencilerine verilen eğitim yardımı ise 350 TL’den 600 TL’ye yükseltildi.

Esnafa destek

Kuşadası Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında alınan bir diğer önemli karar ise Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde pazar günleri kurulmakta olan ikinci el pazarında uygulanan tezgâh ücret tarifelerinde indirim yapılması oldu. Yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle esnafa destek olmak amacıyla alınan karara göre yıllık 3 bin TL olan tezgah işgaliye ücretleri, aylık 200 TL olmak üzere yıllık 2 bin 400 TL’ye indirildi.

Kuşadalı sanatçı Işıl German’a vefa

Kuşadası Belediye Meclisi’nde 2016 yılında Kuşadası’nda yaşamını yitiren 1970’li yılların ünlü pop müzik sanatçısı Işıl German’ın mezarının yaptırılması yönünde de karar alındı. Karara göre, Işıl German’ın ailesi ile irtibata geçilerek ailenin kabul etmesi halinde sanatçının çökmeye ve kaybolmaya yüz tutmuş mezarı Kuşadası Belediyesi tarafından yaptırılacak.

Altın Güvercin Parkı geliyor

Toplantıda Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi Teras Evler Sitesi mevkiinde yapımı sürdürülmekte olan parka Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olan “Altın Güvercin” ismi verilmesine karar verildi. Müzik teması ile tasarlanacak olan parkta Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilene Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda katılımcı heykeltıraşlar tarafından heykeller de sergilenecek.