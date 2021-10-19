banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

Kuşadası Belediyesi personeline proje yazma eğitimi

Kuşadası Belediyesi’nin vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla sürdürdüğü kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında belediye personeline proje yazma becerisi kazandırmak amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından finanse edilen proje yazma eğitimi başladı.

AYDIN 19.10.2021, 09:44
Kuşadası Belediyesi personeline proje yazma eğitimi

Kuşadası Belediyesi’nin vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla sürdürdüğü kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında belediye personeline proje yazma becerisi kazandırmak amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından finanse edilen proje yazma eğitimi başladı.

Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından kentin proje hazırlama kapasitesini artırmak, ulusal ve uluslararası fonlardan daha etkin bir biçimde faydalanması sağlamak amacıyla hazırlanarak GEKA’ya sunulan ’Belediye Personelimiz Proje Yazıyor’ başlıklı eğitim Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’nde başladı. GEKA tarafından 2021 yılı Teknik Destek Programı’ndan finanse edilen 25 saatlik eğitime Kuşadası Belediyesi’nin farklı birimlerinden 15 personel katılıyor.

Eğitmen Barış Özcan tarafından verilen eğitim kapsamında Kuşadası Belediyesi personeli proje yazma, paydaş analizi, ulusal ve uluslararası hibe kaynakları ile ilgili olarak bilgilendirilecek. Grup çalışmalarıyla da desteklenen 5 günlük eğitim sonunda, belediye personelinin kurum içi entegrasyonunun artırılması, proje fırsatları hakkında farkındalık geliştirmeleri hedefleniyor. Eğitim sonunda personele, katılım belgesi verilecek.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2