Kuşadası Belediyesi ’en iyi çevre eğitim etkinlikleri düzenleyen belediye’ seçildi

Kuşadası Belediyesi, bir kez daha Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen ’En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülüne layık görüldü.

TÜRÇEV’in her yıl mavi bayrak programı gerçekleştirilen çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirmesi sonucu verdiği ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülleri, Kocaeli Kandıra Seyrek Plajı’nda düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreninde sahiplerine takdim edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi’nden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kuşadası Belediyesi, bu yıl da ödülün sahibi oldu. Türkiye’de çevre bilincini arttırmak amacıyla verilen ödülü Kuşadası Belediyesi ile birlikte Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Şile Belediyesi ödül aldı.

Kuşadası Belediyesi adına ödülü alan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Şükran Albayrak, TÜRÇEV tarafından koordine edilen Uluslararası Mavi Bayrak Programı kıyıların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefiyle organize edilen ’En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülüne bir kez daha layık görülmenin mutluluk verici olduğunu belirtti. Albayrak, Kuşadası Belediyesi olarak çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumda çevre koruma bilincinin oluşturulması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.