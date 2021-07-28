Kuşadası Belediye Hizmet Binası taşınacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kent meydanı projesinin ilk adımı olarak Belediye Hizmet Binası’nın taşınacağını söyledi.

Başkan Ömer Günel konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Söz verdiğimiz gibi Aydın Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde Kuşadası’na bir kent meydanı kazandıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, yeni belediye hizmet kompleksi yapılana kadar Tariş arazisinde yapımı süren kültür merkezi binasının Kuşadası Belediyesi’ne tahsis edileceğinin müjdesini verdi” dedi.

Kuşadası Belediyesi, bünyesinde, spor ve toplanma alanları ile otopark barındıracak olan modern bir kent meydanı yapmak ve belediye hizmet kompleksini yeniden inşa etmek için harekete geçti. Bu kapsamda Camikebir Mahallesi’ndeki mevcut binayı yıkarak, yerine turizm başkentine yakışır bir meydan inşa etme kararı alındı. Yeni hizmet binasını yapana kadar kiralık bir yer arayan Kuşadası Belediyesi’ne, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sevindirici haberi verdi.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda uzun süredir kendisine yakışan bir kent meydanı ihtiyacı hissedildiğini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimize bir kent meydanı kazandırmak için mevcut belediye binamızı bu sene sonu yıkarak modern bir kent meydanı yapacağız. Değerli Başkanımız Özlem Çerçioğlu, yeni hizmet binamıza kavuşana kadar Tariş arazisindeki kültür sarayına taşınabileceğimizi söyledi. Bu sayede Kuşadası halkı ve misafirlerimiz yine şehir merkezindeki bir noktadan belediye hizmetlerinden faydalanabilecekler. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, “Sizlere, Kuşadası’nda yaşayan değerli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için Büyükşehir Belediyemize ait olan Tariş arazindeki binayı Kuşadası Belediyesi’ne devrediyoruz. Bundan sonra Kuşadası Belediyesi, yeni hizmet binasını yapana kadar hizmetini oradan gerçekleştirecek. Şimdiden kentimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.