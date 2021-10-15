Kuşadası açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından lastik botlar içinde Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.05’te, ve 14 Ekim 2021 tarihinde saat 04.15’te, saatlerinde Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik unsurları bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.