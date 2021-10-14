Kuşadalı kadınlar üniversite öğrencileri için seferber oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel’le birlikte Kuşadası Katılımcı Kadın Hareketi Derneği tarafından üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla düzenlenen kahvaltıya katıldı. Kahvaltıda konuşan Başkan Ömer Günel, “Öğrenciler için böylesine anlamlı bir etkinlik düzenlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası’nda kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik hayata aktif olarak katılımlarını sağlamak amacıyla kurulan ‘Kuşadası Katılımcı Kadın Hareketi Derneği’, üniversite öğrencilerine maddi destekte bulunmak için sabah kahvaltısı düzenledi. Turistik bir otelde verilen kahvaltıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve kadınlar katıldı.

Kuşadası Katılımcı Kadın Hareketi Derneği Başkanı Füsun Fidan, başarılı üniversite öğrencilerine her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirterek, “Belediye Başkanımız Ömer Günel ve eşi Duygu Gül Günel’e bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Kuşadası Katılımcı Kadın Hareketi Derneği, benim için çok önemli. Çünkü Kuşadası’nda kadınlarımızın her alanda etkin bir rol alması için belediye başkan adaylığım sürecinde kuruldu. Ben bu tür sivil toplum kuruluşlarının iktidarı denetlediğine ve kimi zaman da iktidarda etkin roller üstlendiğine inanıyorum. Bu nedenle ilerleyen dönemde Kuşadalı kadınları kent yönetiminde belediye başkanı ve başkan yardımcısı olarak göreceğimizden eminim. Ayrıca öğrencilerimizin yurtsuz bırakıldığı böyle bir dönemde çok anlamlı bir etkinlik düzenlediler. Bunun için de kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.