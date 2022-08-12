‘Kral Şakir’ Aydın Tekstil Park’ta çocuklarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Tekstil Park’ta her gün binlerce Aydınlının bir araya geldiği etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Her Çarşamba günü çocuklara özel film gösteriminin de yapıldığı alanda dün akşam ’Kral Şakir Oyun Zamanı’ animasyon filminin gösterimi yapıldı.

7’den 77’ye her gün binlerce Aydınlının buluştuğu Aydın Tekstil Park’ta, çocuklar filmi keyifle izledi. Akşam ayrıca Tekstil Park’ı merak eden onlarca Buharkentli ve Kuyucaklı vatandaşlar da çocuklarıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından alanda misafir edildi. Aydın Tekstil Park’ta çocuklar için 17 Ağustos Çarşamba günü ’Can Dostlar’, 24 Ağustos Çarşamba günü ise ’Kral Şakir Korsanlar Diyarı’ filmleri çocukların beğenisine sunulacak. Filmler saat 21’de başlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlı çocukları aileleriyle birlikte film keyfi yapmaları için Aydın Tekstil Park’a davet etti.