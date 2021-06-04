Köylülerle iş birliği yapan muhtar köye müze kuruyor

Aydın’da Koçarlı’ya bağlı Dedeköy Mahallesi’nde Muhtar Müfit Tülüoğlu’nun öncülüğünde bir araya gelen köylüler, kendi imkanlarıyla köye müze kazandırmak için kolları sıvadı.

Aydın’da 2016 yılında tamamı sit alanı ilan edilen Osmanlı Dönemi’nden kalma mezarlığa sahip olmasıyla birlikte 665 yıllık tarihi Cihanoğlu Camii ve üretici pazarıyla da bilinen Dedeköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın köy meydanında tahsis ettiği binayı müzeye dönüştürmek için çalışma başlattı.

Muhtar Müfit Tülüoğlu’nun müzeye bağış çağrısı yapmasının ardından 100 yıllık ağaç beşikten eski dönemlerde kullanılan tarım aletlerine kadar evlerindeki eski dönemlerden kalma materyalleri müzeye bağışlayan vatandaşlar, kısa zamanda 30 adet eseri müze bünyesinde topladı. Aydın’da köylülerin kendi imkanlarıyla kuracağı ilk ve tek köy müzesi olacak olan Dedeköy Müzesi’nin bir örnek olacağını söyleyen Muhtar Tülüoğlu, en kısa zamanda müzeyi gerekli düzenleme ve eser toplama çalışmalarının ardından açılışa hazır hale getireceklerini kaydetti.

“Dedeköy’ün tarihini gün yüzüne çıkaracağız"

Pandemi tedbirlerinin esnetilmesiyle birlikte Dedeköy Mahallesi’nde yeniden kurulacak üretici pazarına aynı zamanda müze vesilesiyle de turistik gezi amaçlı ziyaretçi çekmeyi amaçladıklarını söyleyen Muhtar Müfit Tülüoğlu, “Vatandaşlarımızın talebi üzerine köyümüzün tarihini su yüzüne çıkarmak için bu girişimi başlattık. Pandemi dönemindeki boşluğu, müze kurma vesilesiyle değerlendirmek istedik. Köyümüzde eski dönemlerde kullanılmış eserleri toplamaya başladık. Müze kurulmasına destek olmayan isteyen köylülerimiz evlerindeki ağaç beşik, hayvan kösteği, çiçekli sandık, leğen, ayran bakracı, öküz sabanı, toprak tava ve kaseler, testi, gemici feneri, gaz lambası, yumak, kolastar testere gibi materyalleri bize bağışladı. Dedeköy’ün tarihini gün yüzüne çıkarmaya söz verdik. Belediye Başkanımız Nedim Kaplan da bize destek oluyor. Şu anda müze olarak kullandığımız binayı bize Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan tahsis etti, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize gereken yardımı yapacağını söyleyerek müze için tarihi öneme sahip eserleri toplamamızı istedi. İlerleyen süreçte müzemiz için gerekli diğer tüm materyalleri de toplayarak halkımızın beğenisine sunmak istiyoruz” diye konuştu.

“Diğer köylere de örnek olsun"

Dedeköylü İstiklal Savaşı Gazisi olan dedesi Merhum Ahmet Tülüoğlu, Merhum Ahmet Maraş ve Merhum Abdulmuttalip Demir’e ait tarihi fotoğrafa da müzede yeriyor olmaktan büyük gurur duyduklarını söyleyen Muhtar Tülüoğlu, “Halihazırda eski müzik plakları da dahil 30 adet eser topladık. Daha eski eşyalarımızın da müzemize geleceğini ümit ediyoruz. Müzemiz yeni materyallerin de bağışlanmasıyla daha görkemli bir hale gelecektir. Biz de bunları korumaya çalışacağız. Gelecek olan nesiller de inşallah bizim gibi koruyup kollarlar ve kendilerinden sonraki nesillere aktarırlar. Benim izlenimlerime göre, Aydın’daki diğer tüm köylerde bizim yaptığımız gibi bu tür bir müze kurma girişimi bu güne kadar olmamış. İnşallah diğer köylerimiz de bizden örnek alır ve tarihlerini gün yüzüne çıkarırlar. Müzemizin yer tahsisinde emeği geçen Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan ile müzemizin kuruluşunda emeği geçen Hali Ali Temel büyüğümüze de halkımız adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Herkesin tarihiyle övünmesi gerekiyor. Vatandaş-Belediye ve Vatandaş-Devlet işbirliğiyle memleketimizde yapılamayacak hiçbir iş yok” dedi.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi sırasında namaz kılarak sefer duası yaptığı köy olarak da bilinen Dedeköy’ün tanıtımı için kurulacak müzeye çok büyük önem verdiklerini de söyleyen Muhtar Tülüoğlu, “Müzede sergilenmeye değer olan eserleri bir süre daha toplamaya devam edeceğiz. Bu nedenle dışarıda yaşayan Dedeköylülerden de eğer ellerinde köyümüze ait eser varsa müzemize bağışlamaları için duyarlılık bekliyoruz. İnşallah Belediye ve Devlet yetkililerimizin de desteğiyle bu işi başaracağız ve Dedeköy’e müzemizi kazandıracağız. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Müzemize bu güne kadar ellerindeki eserleri bağışlayarak destek olan vatandaşlarımıza da minnet duygularımı ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.