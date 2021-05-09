Köşk Belediye Başkanı Güler’den ’Anneler Günü’ mesajı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ’Anneler Günü’ dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Anneliğin koşulsuz sevgi, şefkat ve özveriye dayanan, tarifi imkansız ve müstesna bir duygu olduğunu ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Annelerimiz, hoşgörünün ve merhametin tükenmez kaynağıdır. Annelik, başka hiçbir duyguyla karşılaştırılamayacak kadar mukaddes ve karşılık beklemeden verilen tek sevgi kaynağıdır. Annelerimizin eşsiz fedakarlıkları karşısında bizlere düşen görev onlara layık evlatlar olmak, vatana millete faydalı bireyler haline gelerek gurur duyacakları başarılar elde etmektir" dedi.

Annelerimize hiç bir zaman gönül borcunun ödenemeyeceğini ifade eden Güler, "Fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimize ne yaparsak yapalım gönül borcumuzu ödeyemeyiz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağırlarına basan annelerimize sadece Anneler Günü’nde değil, yılın her gününde, hak ettikleri saygıyı göstermekte asla kusur etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimizin çok kıymetli anneleri olmak üzere, fedakarlık ve sabırla dünyanın en kutsal görevini yerine getiren her biri sevgi sembolü annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifaelerini kullandı.