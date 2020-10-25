Korona virüs tedavisi için hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk İlçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki Cemil Oflaz, Korona virüs testi pozitif çıkması nedeniyle tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gençlik yıllarında marangozluk yapıp tarım işleri ile uğraşan Cemil Oflaz, geçtiğimiz hafta rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıka Cemil Oflaz, tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

Düzenli bir yaşantısı olan Cemil Oflaz’ın sigara bile kullanmadığı öğrenildi. Köyünde oldukça çok sevilen ve okuduğu ezanlarla minarelerden yayılan sesi ile tanınan Cemil Oflaz’ın ölümü çevresindekileri üzdü.