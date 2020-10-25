banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Ajda Pekkan’dan Azerbaycan’a destek
Ajda Pekkan’dan Azerbaycan’a destek
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Rahmi Koç taburcu oldu
Rahmi Koç taburcu oldu
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı

Korona virüs tedavisi için hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti

CEMİL OFLAZ

AYDIN 25.10.2020, 08:37
Korona virüs tedavisi için hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk İlçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki Cemil Oflaz, Korona virüs testi pozitif çıkması nedeniyle tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gençlik yıllarında marangozluk yapıp tarım işleri ile uğraşan Cemil Oflaz, geçtiğimiz hafta rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıka Cemil Oflaz, tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

Düzenli bir yaşantısı olan Cemil Oflaz’ın sigara bile kullanmadığı öğrenildi. Köyünde oldukça çok sevilen ve okuduğu ezanlarla minarelerden yayılan sesi ile tanınan Cemil Oflaz’ın ölümü çevresindekileri üzdü.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
23°
sisli
banner378
Namaz Vakti 25 Ekim 2020
İmsak 05:55
Güneş 07:20
Öğle 12:53
İkindi 15:48
Akşam 18:17
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Göztepe 6 7
8. Erzurumspor 5 7
9. Sivasspor 4 7
10. Başakşehir 6 7
11. Gaziantep FK 6 7
12. Hatayspor 4 7
13. Konyaspor 5 6
14. Kayserispor 5 6
15. Çaykur Rizespor 5 5
16. Trabzonspor 5 5
17. Malatyaspor 5 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 4 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. Samsunspor 7 14
3. İstanbulspor 6 13
4. Ankara Keçiörengücü 7 13
5. Altınordu 7 13
6. Adana Demirspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leeds United 6 10
5. Crystal Palace 6 10
6. Chelsea 6 9
7. Leicester City 5 9
8. Arsenal 5 9
9. Wolverhampton 5 9
10. Tottenham 5 8
11. West Ham 6 8
12. Man City 5 8
13. Southampton 5 7
14. Newcastle 5 7
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Real Sociedad 6 11
4. Villarreal 6 11
5. Osasuna 6 10
6. Getafe 5 10
7. Elche 5 10
8. Cádiz 6 10
9. Granada 5 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Athletic Bilbao 6 6
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3