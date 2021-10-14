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(Düzeltme) İstanbul’da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı.
Korgeneral Çitil, Rektör Aldemir ile görüştü
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.Dr.Osman Selçuk Aldemir ile görüştü.
AYDIN 14.10.2021, 10:06
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.Dr.Osman Selçuk Aldemir ile görüştü.
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, beraberinde Emekli Korgeneral Raif Akbaş ile birlikte ADÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Korgeneral Musa Çitil ve Emekli Korgeneral Raif Akbaş’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.