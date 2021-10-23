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Koluna saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde koluna bahçe kapısının demiri saplanan çocuk, kesilen demir ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

AYDIN 23.10.2021, 15:30
Koluna saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde koluna bahçe kapısının demiri saplanan çocuk, kesilen demir ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Yusuf K. Girne Mahallesi Efekent Bulvarı’ndaki evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu bahçe kapısının demiri koluna saplandı. Büyük bir acı içinde kıvranan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çocuğun koluna saplanan bahçe demirini kesti. Küçük çocuk koluna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

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