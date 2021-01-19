Koçarlı’da Yaşlı Yaşam Köyü Projesi hayata geçiyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Yaşlı Yaşam Köyü Projesi hayata geçirilecek. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan projeyi hayata geçirmeyi planladığı alanda, Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile birlikte incelemelerde bulundu.

Koçarlı ilçesinde yaşayan yaşlı vatandaşlar için Çakırbeyli Mahallesi’nde Yaşlı Yaşam Projesi hayata geçirmek isteyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, geçtiğimiz haftalarda Aydınlı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret ederek, proje hakkında bilgilendirmelerde bulunmuş ve Bakan Selçuk’tan destek istemişti. Proje ile ilgili çalışmalarını ara vermeden sürdüren Belediye Başkanı Kaplan, Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ve Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orçan ile birlikte proje alanında incelemelerde bulundu.

Yaşlıların dün ile bugün arasında köprü olduğunu belirten Başkan Kaplan, "Kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız yaşlılarımız. Bu millet Yaşlı çınarlarına sahip çıkan necip bir millettir. Biz de buradan yola çıkarak Yaşlı Yaşam Köyü projesini hazırladık. İnanıyoruz ki en kısa zamanda bu projemizi hayata geçireceğiz" dedi.