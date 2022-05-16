Koçarlı MYO’da Deprem ve Yangın Tatbikatı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri çerçevesinde ‘Deprem ve Yangın Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği ilk siren sesi deprem uyarısı için çalındı ve binada bulunan herkes çök-kapan-tutun pozisyonuna geçti. Daha sonra çalan ikinci siren sesiyle MYO kurtarma ekibinin yönlendirmesiyle tüm personel ve öğrencinin acil toplanma alanına tahliyesi sağlandı. Toplanma alanında itfaiye ekiplerinin kısa bilgilendirmesi sonrasında akademik personel ve öğrenciler yangın söndürme cihazlarını nasıl kullanmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğrenerek yangın söndürme işlemlerini gerçekleştirdi.

AFAD ekiplerinin kısa eğitimi sonrasında toplu fotoğraf çekimi ve Koçarlı MYO Müdür Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kadrosuna, AFAD’a, itfaiye ekibine ve tatbikata katılan herkese teşekkür etmesiyle etkinlik sona erdi.