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Koçarlı Belediyesi’nde ikramiye sevinci

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatıyla belediye bünyesinde çalışan personelin toplu ikramiye alacakları ödendi.

AYDIN 15.09.2021, 13:17
Koçarlı Belediyesi’nde ikramiye sevinci

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatıyla belediye bünyesinde çalışan personelin toplu ikramiye alacakları ödendi.

Koçarlı Belediyesi’nde çalışan 141 belediye personelinin toplamda net 305 bin liralık ikramiye ödemesi, Başkan Kaplan’ın talimatıyla hesaplarına yatırıldı. Toplu sözleşmeden doğan ödeme belediye işçilerini sevindirirken konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kaplan, “Yaz kış demeden her türlü zorluğa göğüs gererek büyük emek veren işçi personelimizin haklarını gözetmeye devam edeceğiz” dedi.

“Daima hassasiyet içerisindeyiz”

Koçarlı Belediyesi’nde özveriyle çalışan tüm personelin sosyal ve maddi anlamda hakkettiği bütün imkanlardan yararlanmalarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Kaplan, “Personelimizin ikramiyelerini ödeme konusunda gücümüz elverdiği ölçüde daima özel bir hassasiyet içerisindeyiz. İşçi personelimizin ikramiyelerinin ödenmesini sağlayarak moral ve motivasyonlarını üst seviyede tutmayı ve böylece Koçarlı’mıza hizmet noktasındaki çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçladık. İşçi kardeşlerimizle tüm personelimizin aileleriyle birlikte ikramiyelerini sağlık ve huzur içinde güle güle harcamalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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