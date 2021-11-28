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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan Karacasu’ya övgü dolu sözler

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Karacasu Belediyesi’ni ziyaret ederek, "Festivalleri, pidesi, tarih derinliği olan Unesco Dünya Mirası Listesindeki Antik Kent Afrodisias’ı ile eşsiz bir yer" dedi.

AYDIN 28.11.2021, 12:24
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan Karacasu’ya övgü dolu sözler

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Karacasu Belediyesi’ni ziyaret ederek, "Festivalleri, pidesi, tarih derinliği olan Unesco Dünya Mirası Listesindeki Antik Kent Afrodisias’ı ile eşsiz bir yer" dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Karacasu Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Erikmen ile makamında görüşerek hizmet verdikleri ilçelerini ilgilendiren konular hakkında istişarelerde bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Karacasu’nun önünün açık olduğunu ifade ederek, "Çömleği ile el sanatlarındaki tek ilçe. Festivalleri, pidesi, tarih derinliği olan Unesco Dünya Mirası Listesindeki Antik Kent Afrodisias’ı ile eşsiz bir yer. Koçarlı’nın Çakırbeyli Mahallesi de demokrasi şehidimiz Adnan Menderes’in köyü olması vesilesi ile yapıları, kuleleri, savunma alanları, camileri ile Koçarlı’da önemli bir merkez. Kanuni Sultan Süleyman döneminden bin 700-bin 800’lü yıllardan kalma Cihanoğlu Kulesi gibi, rahmetli Başvekil Adnan Menderes de ilçemizin önemli bir değeri. Onunla ilgili çok güzel bir müzemiz yapıldı. Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü yakın bir tarihte de açılışını beklemekteyiz. İl Kültür Müdürlüğü destekleri ile hem Karacasu’da hem de Koçarlı’da, kısacası Aydın genelinde bulunan Nazilli’deki Arpaz Kalesi gibi diğer ilçelerdeki çalışmalarla tarihi zenginliklerimizi gün yüzüne çıkararak bölgemizin turizm yönünden daha da gelişmesine katkı sunmamız lazım. Ama Karacasu’nun bu konuda avantajları daha fazla. Afrodisias’ı dünya biliyor ve özel bir reklama gerek yok. Ama gerek turizm yönünden gerek tarım ürünleri gerek el sanatları olarak eko turizmle birlikte yılın 12 ayı turizm yapılması yönünden önü açıktır. Tanıtım yapılmasının da buna faydası olacaktır" dedi.

Jeotermal turizme önem vermesi gerektiğini sözlerine ekleyen Kaplan, "Şu anda jeotermalden sadece enerji üretiminden faydalanabiliyoruz. Gerek seracılık noktasında gerekse termal turizm noktasından faydalanamadığımızı görüyorum. Kuşadası ve Didim’de deniz turizmi, yaz turizmi sayesinde dünyanın her tarafından milyonlarca insanı ağırlıyor. Biz de denizi olmayan ancak jeotermal otellerle, kültürel, tarihi ve ekolojik değerlerini faaliyete geçirirsek yılın 12 ayı turizm faaliyeti devam eder bundan büyük gelir elde edebiliriz. Son dönemde milli gelir payı düşen tarıma turizmle destek verebilirsek Aydın halkının fert başına düşen milli geliri artacaktır. Bu konudaki çalışmaları yerelden genele herkesin desteklemesi gerekmektedir” dedi.

"Karacasu tarım ve turizm şehri"

Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, ziyaretlerinden dolayı Başkan Nedim Kaplan’a teşekkür ederek, “Karacasu tarım ve turizm şehri. Bununla ilgili gerekli altyapıları şu an oluşturuyoruz. Çünkü Karacasu’da deniz turizmi hariç tüm turizm faaliyetleri bulunmakta. Doğa, kültür, tarım, gastronomi, inanç ve eko turizmle büyüyecek. Yayla turizmine destek olmak amacıyla yürüyüş ve bisiklet yollarını yeniden düzenledik. Turizmi yılın 12 ayına yaymak için gerekli tüm alt yapıları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile geliştireceğiz. Koruma altına alınan tarihi evlerin de restorasyonlarını birlikte yapmaktayız. Yerel yönetimler olarak yine tur operatörlerinin yoğun isteği ile Yatağan-Afrodisias arasında bir destinasyon çalışmamız var. Bu yolda önemli bir sorun olan altyapı eksiğimiz var. Yatağan’dan Karacasu’ya gelen yolun genişlemesi gerekiyor. Bu sorunu Büyükşehirimiz ile beraber yapacağız. Bununla birlikte turizm altyapısını tamamladığımızda inşallah 2023 yılında turizmde farkı göreceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllar Karacasu için daha güzel olacak. Herkesi Karacasu’ya bekliyoruz” dedi.

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