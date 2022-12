Koçarlı arenasında 150 deve kıran kırana güreşti

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Koçarlı Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan arenada düzenlenen ’8. Geleneksel Deve Güreşi Festivali’nde 150 deve kıran kırana mücadele etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından hayata geçirilen Koçarlı’nın en büyük mahallelerinden biri olan Yeniköy’deki deve güreşi arenası bu yıl da seyrine doyum olmayan güreşlere ev sahipliği yaptı. Koçarlı Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen güreşlerde Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen develer Koçarlı arenasında kıyasıya güreşti. Sabah saatlerinde başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, güreşlere vatandaşlar ve devecilerin ilgisi yoğun oldu. Develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Deve güreşlerinin yörük kültüründen gelen bir şenlik olduğunu belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Deve güreşleri yörük kültüründen gelen önemli bir şenliktir. Pırıl pırıl güneşli güzel bir havada deve güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hava sıcaklığımız gayet iyi. 150 adet devemiz var. Onları eşleştirerek 75 çift devenin güreştiği seyrine doyum olmaz bir güreş oluyor. Bu alanda her siyasi görüşten, her ırktan, her milletten insan var. Ege Bölgesi’nin değişik yerlerinden, İstanbul’dan, Çanakkale’den ve hatta yurt dışından gelen seyircilerimiz var. Temennim bu yaptığımız güreşler birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirsin. Deve sahiplerine sabır, develerimize de güç kuvvet diliyorum" dedi.

"Ata yadigarı geleneğimizi gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

Ata yadigarı geleneği gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirten Koçarlı 8. Geleneksel Deve Güreşi Festivali’ Tertip Komitesi Üyesi Durmuş Ali Gümdem, "Bu havayı ve bu atmosferi en güzel şekilde seyircilerimize aktarmak için bizler de çok büyük çaba sarf ettik. Ünlü baş pehlivan develerimiz burada. Atalarımızdan bizlere yadigar kalan bu ata geleneği sürdürmek için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Başta Belediye Başkanımız Nedim Kaplan ve belediye personelimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Deve benim her şeyim"

Oğlu ile aynı ismi taşıyan devesini çok sevdiğini belirten Kaan Efe isimli devenin sahibi Kamil Pehlivan, "Babam küçüklüğümde her deve güreşine bizi götürürdü. Hep develerle iç içeydim. Bu kültür benim için çok başka bir şey. Oğlumun ismi Kaan Efe, deveme de aynı ismi verdim. Devem benim her şeyim, oğlum kadar seviyorum. Oğlum ve eşimden sonra en çok sevdiğim şey devem diyebilirim. Çok şükür güzel güreşti ve kupa almaya hak kazandı" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımın olduğu güreşleri vatandaşların yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri de yakından takip etti.