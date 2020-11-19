Kaymakam Yücel, Emlak Müşavirleri Derneği’ni ziyaret etti

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Kuşadası Emlak Müşavirleri Derneği(KUŞEMDER)’ni ziyaret etti. Ziyarette, depremzedelere uygulanacak kira konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirildi.

Kuşadası Ticaret Odası’nda (KUTO) geçen hafta emlak sektörü temsilcileri ile depremzedelere yönelik toplantı yapılmıştı. Toplantıda, Kuşadası Körfezi açıklarında meydana gelen deprem sonrası evleri ağır ve orta hasarlı olup, oturulamayacak durumda olan depremzedeler için yapılabilecek kolaylıkların görüşülmüştü. Bu toplantının ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, KUŞEMDER’i ziyaret ederek dernek başkanı ve Ticaret Odası Meclis Üyesi Müslüm Yıldırım ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyaretin ardından konuşan Kaymakam Sadettin Yücel, deprem sonrası yaşanan süreç ve yapılan çalışmalar hakkında dernek yöneticilerine bilgi vererek, KUTO’da alınan kararlar gözden geçirildi. Ziyarette, yaşanan deprem sonrası kira fiyatlarının yüksekliği, ev bulmakta yaşanan zorluklar ve KUŞEMDER ile birlikte yapılabilecek destekler ele alındı.