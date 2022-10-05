Kaybolan alzheimer hastası kadını jandarma ekipleri buldu

Aydın’ın Didim ilçesinde alzheimer hastası kadın jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde icra edilen devriye esnasında yardıma muhtaç olduğu değerlendirilen kadın bir şahsın yapılan sorgulamasında isminin G.A. olduğu ve alzheimer hastalığı dolayısıyla kaybolduğu tespit edildi. Alzheimer hastası kadın Akköy Jandarma Karakol Komutanlığı’nda bir süre misafir edildikten sonra oğlu İ.A.’ya ulaşılarak ailesine teslim edildi.