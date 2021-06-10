banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Karpuzlulu kadınlar hünerlerini sergiledi

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ dolayısıyla halk eğitim merkezi kurslarına katılan kadın kursiyerler ortaya çıkarttıkları eserleri yıl sonu sergisinde görücüye çıkarttı.

AYDIN 10.06.2021, 10:29
Karpuzlulu kadınlar hünerlerini sergiledi

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ dolayısıyla halk eğitim merkezi kurslarına katılan kadın kursiyerler ortaya çıkarttıkları eserleri yıl sonu sergisinde görücüye çıkarttı.

Karpuzlu Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede açılan çeşitli kurslara katılan kadınlar yıl boyunca el emeği göz nuru eserler hazırladı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla kurs dönemi sonunda açılan sergi ile eserlerini sergileyen kadınları Karpuzlu’nun kadın Kaymakamı Semanur Kalkan da yalnız bırakmadı. Serginin açılışını yapan Kaymakam Semanur Kalkan daha sonra sergilenen ürünleri tek tek inceleyerek kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadın kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Kaymakam Kalkan kursiyerler ile hatıra fotoğrafı çektirerek sergiden ayrıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
az bulutlu