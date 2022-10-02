Karpuzlu’da yatak temizleme çalışmaları yapıldı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bulunan 23 kilometrelik Kocaçay Çayı yataklarında, suyun daha verimli kullanılması amacıyla yatak temizleme çalışmaları başlatıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulamada mevcut suyun en verimli şekilde kullanılması için yapılan yatak temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Aydın’ın Karpuzlu ilçesindeki Kocaçay Çayı’na geldi. Bölgede çalışmalarına devam eden ekipler gün boyu 23 kilometrelik çayın 6 bin 150 metrelik kısmında çalışma gerçekleştirerek dere yataklarında bulunan çöpleri temizledi. Yataklardaki çöplerin temizlenmesi ile birlikte akan suyun, tarımsal sulamada en verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren bölgedeki üreticiler ise yetkililere teşekkür etti.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bölge Müdürlüğümüzün idari imkanları ile Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bulunan 23 kilometrelik Kocaçay Çayında yatak temizlik çalışması devam etmektedir. 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet paletli yükleyici ve 5 adet kamyon ile 6 bin 150 metre çalışma yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.