Karacasulu esnaflar karayoluna asılan totemlerin işlerini arttırdığını belirtti

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’ın geçtiğimiz günlerde Antalya-Aydın Yolu üzerine astırdığı totemlerin ardından ilçeye çok sayıda yerli turist girişi olduğunu belirten esnaflar Başkan İnal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Antalya - Aydın Karayolunun belli noktalarına asılan pide, demir, seramik ve deri ustalarının el emeklerinin tanıtıldığı totemler sayesinde 1 haftada karayolunu kullanan bazı vatandaşların ilçe merkezine giriş yaptığını gören esnaflar Başkan İnal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ziyaretle ilgili olarak, “İlçemiz konum olarak Antalya - Aydın karayolunun kenarında bulunuyor. Karacasu’ya yerli turistleri çekmek adına neler yapabileceğimizi düşündük. Aklımıza ilk olarak gelen ve esnaflarımıza da katkı sağlayacağını düşündüğümüz totemlerin yapılmasını planladık. Geçtiğimiz günlerde bu planlamamızı hayata geçirerek totemlerimizi belli aralıklarla karayollarından da müsaade alarak astık. Çok kısa sürede bu totemler esnafımıza katkı sağlamış. Son iki günde bazı esnaflarımız bu totemler dolayısı ile yolda yürürken önüme geçerek ve telefonla bana ulaşarak teşekkür etti. Bugün de ilçemizin değerli esnaflarından olan Pide işletmecisi Halil İbrahim Köse abimiz ve AK Parti Karacasu ilçe eski başkanı Ahmet Küçükkonuklar, pide işletmesi çalışanları Mehmet Yaşar Üzümlü, Süleyman Servet köse bir ziyaret gerçekleştirerek teşekkür ettiler. Bende kendilerine nazik ziyaretleri dolayısı ile şükranlarımız sunuyorum. Her zaman ifade ediyorum. İşimiz, gücümüz, sevdamız Karacasu diyerek çıktığımız bu yolda her şey Karacasu için” diye konuştu.