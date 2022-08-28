Karacasu’da 740 yıllık gelenek yaşatılmaya devam ediyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 740’ıncı yılına ulaşan Geleneksel Dedebağ Keşkek Hayrı’nda binler bir kez daha buluştu. Bin 200 kilo buğday ve bin 200 kilo etten elde edilen keşkek yanında turşu ile servis edildi.

Aydın’ın en eski gelenekleri arasında yer alan Dedebağ Keşkek Hayrı’nın 740’ıncısı yoğun katılımlar gerçekleştirildi. İlin yaylalarıyla meşhur ilçesi Karacasu’daki Dedebağ yaylasında gerçekleştirilen keşkek hayrında her yıl olduğu gibi bu yılda bin 200 kilo buğday ve bin 200 kilo etten elde edilen keşkek yanında turşu ile servis edildi. Hayır için günler öncesinden gelen nakdi yardımlar ve bağışlarla hazırlanan keşkek, turşu ve ekmekler sabahın erken saatlerinden itibaren dağıtılmaya başladı. Çok sayıda vatandaşın geceden geldiği yayladaki özel alanda, kazanlarda pişirilen etler siniler içerisinde gönüllü vatandaşlar tarafından kemik ve sinirlerinden ayıklandı. Gece yarısından itibaren başlayan pişirilme işleminde ise onlarca gönüllü görev aldı. Hayır sırasında Horasan erenlerinden Dedebağ dedenin 740 yıl önce başlatmış olduğu birlik beraberlik ve dayanışmayı simgeleyen herkesin paylaşımda bulunduğu gelenek bir kez daha yaşatıldı.

Etkinlikte konuşan Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, “Bu sene 740. Dedebağ Keşkek hayrı yapılıyor. Vatandaşlarla birlikte imece usulüyle birlik ve beraberliğimizi sergileyen bu Dedebağ Keşkek hayrında bulunmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Hep birlikte keşkeğimizi alıp, yiyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizin göstergesine örnek olması gereken bir durum. Allah herkesin hayrını kabul etsin” dedi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği görevlileri tarafından alınan sıkı güvenlik önlemleri ve keşkeğin dağıtımının yapıldığı alana yaşlı ve kadınları taşımaları büyük bir takdir topladı. Karacasu Cuma Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen keşkek hayrına, Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, ilçe protokol üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.