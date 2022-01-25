Kara hasret Aydın

Türkiye’yi etkisi altına kara kış ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Aydın kara hasret yaşıyor. Meteorolojik verilere göre, Aydın şehir merkezine 10 yılda bir kar düşerken, pek çok yerde yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı ise Aydınlılar tarafından adeta hasretle bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre son 20 yılda Aydın şehir merkezine 2002 yılı ve 2012 yılı olmak üzere 2 defa etkili şekilde kar yağışı gerçekleştiği belirtildi.

Çocukların kara hasret yaşadığı Aydın’da pek çok kişi kışın kar görebilmek için yaylalara çıkıp kartopu oynayarak kar hasretini gideriyor. Hava sıcaklığının nadiren sıfırın altına düştüğü şehirde yaklaşık bir haftadır yılın en soğuk günleri yaşanırken, bu yıl da henüz beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Aydın şehir merkezine önümüzdeki günlerde de kar yağışı beklenmediği belirtildi. Muğla, Antalya ve Muğla’nın denize sıfır noktasındaki Bodrum, Datça gibi ilçelerde bile kar yağışı gerçekleşirken Aydın’da etkili olarak kar yağışı 10 yılda 1 gerçekleştiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Aydın’a 1970 yılından bu yana 1971, 1974, 1976, 1977, 1985, 1987, 1993, 1996, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 ve 2012 tarihlerinde kar yağışı kaydedildi.