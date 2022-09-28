Jandarmanın dikkati deniz kaplumbağasını kurtardı

Aydın’ın Didim ilçesinde ters dönerek kuma saplanan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını, jandarma devriye ekiplerinin dikkati kurtardı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağaları her geçen gün çeşitli nedenlerle hayatını kaybederken, Didim ilçesi Akköy sahilinde ters dönerek kuma saplanan kaplumbağayı, jandarma devriye ekiplerinin dikkati kurtardı. Jandarma ekipleri, yaya devriyesi esnasında caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının sahilde ters dönerek kuma batmış şekilde olduğunu gördü. Kaplumbağayı kurtarmak için harekete geçen devriye ekipleri, gerekli müdahaleyi yaparak kaplumbağayı saplandığı kumdan kurtardı. Yeniden düzelerek deniz adım atan kaplumbağa, ekipler tarafından doğal ortamına salındı.