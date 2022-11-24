Jandarma traktör sürücülerini bilgilendirdi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri traktör sürücülerine yönelik Devrilme Koruma Sistemi (ROPS) ve reflektör eğitimi gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik bilinci ve güvenliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri İncirliova ilçesi Erbeyli ve Dereağzı Mahalleleri’nde traktör sürücülerine yönelik “Rops /Reflektör” eğitimi verildi. Trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan Rollover Protection System (Devrilme Koruma Sistemi-Rops) sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında 55 traktör sürücüsüne eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı.