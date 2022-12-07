Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde durdurulan araçtaki 2 şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik faaliyetler aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çobanisa Mahallesi’nde gerçekleştirilen şok yol emniyet ve kontrol devriyesinde durdurulan bir araç içerisinde yolculuk yapan uyuşturucu madde satıcısı olduğu iddia edilen sürücü M.A. ve yolcu konumundaki S.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanırken, ele geçirilen uyuşturucu madde de muhafaza altına alındı. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Trafik ekiplerince, araç sürücüsü hakkında adli ve 13 bin 476 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.