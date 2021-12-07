İsabeyli sentetik futbol sahası yenilendi

Nazilli Belediyesi, yeni sezon öncesi İsabeyli Sentetik Futbol Sahası’nda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Kale ağları, yedek kulübeleri, taraftar tribünleri ve koruma demirleri bakıma alınan sentetik saha, son olarak ışıklandırmalarının baştan sonra yenilenmesiyle sezona hazır hale getirilmiş oldu. Çevre temizliği Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından yapılan sahada gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan,“Nazillimiz futbolda olduğu gibi sporun diğer alanlarında elde ettiği başarılarla da kendisini pek çok kez kanıtlamıştır. Bizler Nazilli Belediyesi olarak sporun desteklenmesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve tüm branşların desteklenmesi noktasında gerekli desteği vermeye devam ediyoruz. Amatör kulüplerimiz çalışmalarını burada yürütüyor. Bazı noktalarında deformeler meydana gelmişti onları yeniledik. Akşam antrenmanlarında ışık yetersiz geliyordu, ekiplerimiz buradaki ışıklandırmayı iyi bir hale getirdi. Yedek kulübeleri ile taraftar tribünlerinde düzenlemelerimizi yaptık. Özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, sporcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum” diye konuştu.