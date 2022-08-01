İncir ağaçları apartmanlara direniyor

Tarihi evleri ile dikkat çeken Aydın’ın Efeler ilçesindeki eski evlerin bahçelerinde görülmesi mümkün olan incir ağaçları, günümüzde adeta yapılaşmaya direniyor.

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’in sokakları tarih ile iç içe yaşarken, genellikle sokaklardaki tarihi evlerin bahçelerinde görülen incir ağaçları da adeta apartmanlara direniyor. Birçok sokakta görülmesi mümkün olan incir ağaçları, betonlaşma dolayısıyla yıkılan evlerin bahçesinden siliniyor. Bazı vatandaşlar betonlaşma ile birlikte yeşil alanların yok olduğunu ifade ederken bazı vatandaşlar ise incir ağaçlarının köklerinin sağlam olduğunu ve yapıların yakınlarında olmaması gerektiğini savunuyor.

“Yeşil görüntü yok oluyor”

Aydın’ın birçok sokağında incir ağaçlarını görmenin mümkün olduğunu ifade eden vatandaşlardan Yüksel Atay; “Efeler’de çok sayıda tarihi evler bulunuyor ve zamanında bu evlerin bahçelerinde bulunan incir ağaçları da günümüze kadar gelmiş. Ancak şimdilerde bu evler yıkılarak yerine apartmanlar dikiliyor. Sokaklardaki yeşil görüntü de yok oluyor. Her yerin beton olduğu günümüzde eski evlerin bahçelerindeki tüm ağaçlar korunsa, apartman dahi yapılırken onlara uygun yapılsa daha güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

“İncir suya koşar”

Bir evin yakınına incir ağacı dikmenin o evi batırmak anlamına geldiğini ifade eden vatandaşlardan Aydın Kara ise “Ocağına incir dikmek, evini barkını yıkmak, ocağını söndürmek anlamında kullanılan çok yaygın bir deyimdir. İncir ağacının, yıkık duvarlar arasında, eski binaların damlarında kendiliğinden yetişmesinden olacak ki, yıkıntı ile inciri özdeşleştiren, birbirine yakıştıran bu deyim yerleşip kalmıştır. Bir evin yakınına incir ağacı dikmek o evi batırmak demektir. Evin, su borularını, kanalizasyon kanallarını, temellerini incir ağacı kökleri uzun zaman için de büyüyerek deler geçer. İncir suya koşar ve su neredeyse onu bulur. İncir ağacının toprak altındaki kökleri suyu bulmak için metrelerce uzar. Bu sebeple incir ağacı yapıların yanında olmamalıdır” dedi.