İkiçeşmelik işbirliği ile güçleniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar bölgenin en işlek noktalarından olan Güneş Sokak’ta sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekipler, bölgenin tüm alt ve üst yapı problemlerini çözmek için 7/ 24 esasına göre mesai yapıyor. Bu kapsamda mahallede yerleşimin en yoğun olduğu Güneş Sokak’ta Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yol genişletme çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 metre genişletilecek olan yol, yaya ve araç trafiğinin daha kolay akmasını sağlayacak. Hafriyat çalışmalarına devam edilen yola sıcak asfalt dökülecek. Güneş Sokak’ta son olarak kaldırım ve bordür taşı döşeme işlemi yapılacak.

"Caminin bahçe duvarı yenileniyor"

Güneş Sokak’ta bulunan İkiçeşmelik Camisi’nin bahçe duvarında da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileme çalışmasına başlandı. Yıkılan bahçe duvarı, hafriyat ve yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden inşa edilecek.

"Vatandaş çalışmalardan memnun"

Kuşadası Belediyesi’nin İkiçeşmelik Mahallesi’nde yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Tevfik Babayiğit, “Yaklaşık 25 yıldır İkiçeşmelik’te yaşıyorum. Mahallemiz önceki dönemlerde hiç hizmet almadı. Şimdi mahallemizde yoğun bir hizmet yatırımı var. Mahalle sakini olarak bu çalışmaları sabırla karşılamalıyız. Çalışmalar bittiğinde inanıyorum ki İkiçeşmelik çok güzel olacak. Ömer Günel başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bahattin Gül ise, “Cami yapıldığında, duvarın yola taştığı belliydi. Belediyemiz caminin ağaçlarını budadı. Yolun biraz daha genişletilmesi çok iyi oldu. iki araç yan yana geçemiyordu" diye konuştu.

Hüseyin Üzüm de "Yolun genişletilmesi çok iyi oldu. Mahalle sakinleri artık daha rahat hareket edebilecek. Kuşadası Belediyesi’nin çalışmasını destekliyorum” diyerek ekiplere teşekkür etti.