HBX-2371 Akıllı Kırmızı Moleküller çalışması Küba’nın dikkatini çekti

Aydın’da birbirinden ilginç çalışmaları başta sağlık camiası olmak üzere pek çok kesimin dikkatini çeken Karya Farma HBX Ar-Ge şimdi de HBX-2371Akıllı Kırmızı Moleküler isimli bir ürün üzerinde çalışmasını tamamlandığını açıkladı. Bugüne kadar 17 ayrı patent alan ve çalışmalarını ADÜ Teknokent’te sürdüren HBX AR-GE Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık, 18. Patent hazırlıkları tamamlanan ‘HBX-2371 Akıllı Kırmızı Moleküler’ adını verdikleri son çalışmanın Küba’da devam edeceğini söyledi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)Merkez Kampus alanında yer alan ADÜ Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren HBX Ar-Ge tarafından geliştirilen ‘geniş spektrumlu akıllı kırmızı moleküller’ adlı çalışmanın Küba’daki Havana Üniversitesi’nde değerlendirileceğini kaydeden Hakan Başlık, çağın çözümsüz kabul ettiği hastalıklara karşı doğal yöntemlerle mücadele edilebilmesi için mesai harcadıklarını söyledi.

Kanser alanındaki başarılı çalışmaları ile bilinen Küba’daki Havana Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde sağlık alanındaki patentli çalışmalarını daha da geliştirmek istediklerini belirten Başlık, "HBX-2371RED (DX1) ile ileriki günlerde çağın çözümsüz kabul ettiği hastalıklara yeni umutlar aşılayacağımızı umuyoruz. ‘Geniş spektrumlu akıllı kırmızı moleküller’ çalışması HBX-2371RED(DX1) ile vücudun bağışıklık sistemlerini güçlendirerek başta kanser hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın oluşmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Güçlü bir antioksidan olan likopen, kırmızı renkteki besinlere bu rengi veren pigmenttir. Beta karoten gibi karoten familyasına aittir. Ancak beta karoten vücutta A vitaminine dönüşürken likopen dönüşmez. Likopen kan ve dokularda doğal olarak bulunur, ancak vücudumuz doğal yollarla likopen üretmez ve en önemlisi vücutta oksijenin çok daha iyi işlenmesine yardımcı olur. Oksidatif stresi azaltır, vücudun bağışıklık sistemlerini güçlendirerek başta kanser hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın oluşmasının önüne geçer” dedi.