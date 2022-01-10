banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota

Havaların soğumasıyla kış çaylarına ilgi arttı

Aydın’da havaların soğuması ile birlikte grip ve nezleden korunmak isteyen vatandaşlar, doğal ilaç olarak bilinen zerdeçal, hibiskus, tarçın gibi bitkilerden yapılan kış çaylarına rağbet etti.

AYDIN 10.01.2022, 11:07
Havaların soğumasıyla kış çaylarına ilgi arttı

Aydın’da havaların soğuması ile birlikte grip ve nezleden korunmak isteyen vatandaşlar, doğal ilaç olarak bilinen zerdeçal, hibiskus, tarçın gibi bitkilerden yapılan kış çaylarına rağbet etti.

Kış günlerinde vücudu dirençli tutmak ve hastalıklardan korumak amacıyla tüketilen kış çaylarına rağbet artmaya başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar grip ve nezleden korunmak için, özellikle bitkisel çaylara talebi arttıran vatandaşlar ıhlamur, adaçayı, zencefil gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşların doğal bitkilere yönelmesinin ardından Türkiye genelinde yaklaşık 100’ün üzerinde şubesi olan ve merkezi Aydın’da bulunan Tuğba Kuruyemiş’in hazırladığı özel kış çayı karışımı da vatandaşlar tarafından rağbet görmeye devam ediyor. Çeşitli baharatlardan üretilen kış çayının çocuklar ve ilaç kullanamayan hamile kadınlar tarafından da yoğun ilgi gördüğünü belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul; “İlaçların mutlaka bir yan etkisi olduğu için bir çok kişi doğal yollarla kendini korumaya özen gösteriyor. Bu kapsamda gelen talep üzerine baharat bölümü gıda mühendislerimizce hazırlanan ve adını ‘Kış çayı’ verdiğimiz ürün yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her yıl sonbahardan kışa giriş döneminde ürünü hazırlayıp ülke genelindeki mağazalarımızda kış köşesi hazırlıyoruz. Ürün yoğun ilgi görüyor. Özellikle ilaç kullanmaması tavsiye edilen doğal ve organik ürünlerden elde edilen kış çaylarına daha fazla ilgi gösteriyor” dedi.

Zencefil, zerdeçal, tarçın, meyan kökü, havlıcan, karanfil, kuşburnu ve bamya çiçeği karışımdan özel bir formül ile yapılan ‘kış çayı’ özellikle boğaz iltihabı ve soğuk algınlığına karşı tüketiliyor.

“Asırlık geleneklerle hazırlanıyor”

Kış çayının aslında yeni bir buluş olmadığını aslında asırlık bir geleneği yeniden halkla buluşturduklarını belirten Tonkul; ”Biz aslında kültürümüzde önemli bir yeri olup unutulmaya yüz tutan geleneği yeniden canlandırdık. Bir zamanlar insanların çoğu köylerde yaşadığı için bu tür doğal bitkilerden elde edilen çaylar çok daha fazla tüketilirdi. Ancak şehir yaşantısının yoğunlaşması ile bazı gelenekler kayboldu. Bu nedenle eskiden ninelerimizin yaptığı bu çayı şimdi biz yapıyoruz. Hiçbir yan etkisi olmayan bu özel karışım kış çayı ile hamilesinden yaşlısına, çocuğundan gencine soğuğa karşı herkesin direncini artırıyor” dedi.

Yorumlar (0)
10°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11