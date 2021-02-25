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Güzelçamlı’nın 30 yıllık sorunları çözüme kavuşuyor

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi’ne sunduğu hizmetlerle bölgenin 30 yıllık alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturdu. Son iki yıllık süre içerisinde Güzelçamlı Mahallesi’nde 239 bin metrekarelik yol çalışması yapan Kuşadası Belediyesi, sürdürdüğü çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları ile de bölgenin çehresini değiştirdi.

AYDIN 25.02.2021, 12:33
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Güzelçamlı’nın 30 yıllık sorunları çözüme kavuşuyor

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi’ne sunduğu hizmetlerle bölgenin 30 yıllık alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturdu. Son iki yıllık süre içerisinde Güzelçamlı Mahallesi’nde 239 bin metrekarelik yol çalışması yapan Kuşadası Belediyesi, sürdürdüğü çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları ile de bölgenin çehresini değiştirdi.

Ev sahipliği yaptığı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ile her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Güzelçamlı, Kuşadası Belediyesi’nin yaptığı yatırım ve hizmetlerle büyük bir değişim sürecine girdi. Geçmişte belde statüsünde olan ve 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne alınarak Kuşadası Belediyesi’ne bağlanan Güzelçamlı’nın uzun yıllardan beri sürmekte olan alt ve üst yapı sorunları bir bir çözülüyor. Güzelçamlı Hizmet Binasını da yenileyerek vatandaşların zabıta, emlak ve tahsilat ile ilgili işlerini kent merkezine gelmeden yapabilmelerini sağlayan Kuşadası Belediyesi’nin çalışmaları mahalle sakinleri tarafından büyük bir beğeni ve memnuniyetle karşılanıyor.

"85 sokağın yolları yenilendi"

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarla yağmur suyu tahliye hatları döşenen, dereleri ve kurutma kanalları ıslah edilen Güzelçamlı Mahallesi’nde ASKİ ekipleri tarafından başlatılan içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları sürüyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ise bölgede 239 bin metrekarelik yol çalışması yapıldı. 203 bin metrekarelik alana sathi asfalt kaplaması, 36 bin metrekarelik alana ise parke döşemesi yapılan Güzelçamlı Mahallesi’nin 85 sokağı bütünüyle yenilenmiş oldu.

"Yeşil alanlar daha bakımlı"

Daha yeşil bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından son iki yıl içerisinde Güzelçamlı Mahallesi’nin tüm yeşil alanları ve parkları yenilenerek çok daha modern ve bakımlı bir hale getirildi. Bal deresi yakınında yeni bir park alanının yapımını tamamlayan, 4 yeni parkın ise yapımını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ayrıca Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Sabahattin Ali’nin ismini taşıyan sokağı trafiğe kapatarak yayalaştırdı. Peyzaj düzenlemesi tamamlanan sokağın başına Kuşadası Belediyesi tarafından Sabahattin Ali heykeli yerleştirilecek.

"Kaçak moloz alanları temizlendi"

Kuşadası Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen dezenfeksiyon ve detaylı temizlik çalışmalarının da düzenli olarak yapıldığı Güzelçamlı Mahallesi’nde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kaçak moloz sorunu da çözüldü. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Petek Sitesi, 101. Sokak, Kardelen Sitesi ve Meşelikuyu mevkilerinde bulunan toplam 220 dönümlük alan moloz ve atıklardan arındırıldıktan sonra etrafları set ile kapatılarak kaçak döküm yapılması engellendi. Öte yandan Güzelçamlı Mahallesi’nin eskiyen tüm çöp konteynerleri yenilendi. Konteynerlerin belirli aralıklarla özel solüsyonlarla yıkanarak hijyenik hale getirildiği mahallede vektörel mücadele yıl boyunca kesintisiz sürüyor.
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