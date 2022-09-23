Germencik İlçe Müftülüğü Eylül ayı personel toplantısı gerçekleştirildi

Germencik İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan imam hatip ve müezzin kayyımlara yönelik Eylül ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Germencik Hıdırbeyli Kurtuluş Camisi’nde düzenlenen ve ilçede görev yapan imam hatip ve müezzin kayyımların katıldığı toplantıda konuşan Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ülkemiz ve milletimize hayırlı olması temennilerinde bulunarak, "Değerli hocalarım, toplumu din konusunda aydınlatma görevini layıkıyla icra ediyoruz ve böyle devam edeceğiz. Eylül ayı toplantımızı yeni bir başlangıç kabul edip, daha gayretli ve azimli bir şekilde üzerimize düşen görevlerimizi yapalım. Görevimize başladığımız ilk günkü heyecan ve duygularımızı kaybetmeden sürekli kendimizi geliştirerek toplumumuza ve milletimize daha fazla faydalı olmaya çalışalım" diye konuştu.

Gündem konularının değerlendirildiği toplantıda müftü Güneş, katılım sağlayan tüm hocalarımıza teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.