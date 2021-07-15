Geleceğin havacıları, simülatör sistemi ile hayallerine uçtu

Aydın’da sağlık ve havacılık konusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Özel Kocatürk Sağlık ve Havacılık Meslek Lisesi öğrencileri simülatör sistemi ile hayallerine uçtu. Pandemi dolayısıyla gruplar halinde uçuş yapan öğrenciler Boeing 737 ve F-16 uçaklarını havalandırıp sorunsuz olarak indirmeyi başardı.

Gaziemir Kocatürk Havacılık Lisesi’nde bulunan Uçuş simülatör sisteminde uygulamalı eğitimlerine başarılı bir şekilde tamamlayan Aydınlı öğrencilere Okul Müdürü Sadettin Yabaş da eşlik etti. Pandemiye rağmen oldukça başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini ve öğrencilerin, simülatör sistemi ile öğrendiklerini uygulayabilmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Yabaş, havacılığa hevesli ve hayalleri olan tüm gençleri okullarına beklediklerini söyledi. Bu konuda günümüz gençlerinin oldukça kabiliyetli olduğunu da kaydeden Yabaş, “Z kuşağı dediğimiz gençlerimiz refleks, dikkat ve dijitale yatkınlığı daha iyi. Bunu uygulamalı eğitimlerimizde de görüyoruz. Öğrencilerimiz önce uçakları tanıdı Ardından Boeing 737 yolcu ve f-16 savaş uçağını kullandılar. Simülatör uçaklarımız raylı bir sistem üzerinde. Her ne kadar simülatör olsa da gerçeği ile birebir uygulamayı yaşıyorsunuz. Ve bu etkinlikte uçmanın ve uçurmanın heyecanını yaşıyorsunuz” diye k onuştu.

“Gelecek sağlık ve havacılıkta”

Geleceğin en önemli mesleğini icra edecek gençleri en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettiklerini kaydeden özel Aydın Kocatürk Sağlık ve Havacılık Lisesi Müdürü Sadettin Yabaş, “Atatürk ‘İstikbal göklerdedir” demiş. Günümüzde sağlıktan sonra en kıymetli şey zaman oldu. Zamanı verimli yaşamak ve mekan değişikliklerini kolaylaştırmak için uçuş ve havacılık sektörünü geleceğin en önemli mesleği olarak görüyoruz” diyerek Özel Aydın Kocatürk Sağlık ve Havacılık Meslek Lisesi olarak23 yılda 23. LGS birinciliğini almaktan kıvanç duyduklarını dile getirdi. Yabaş ayrıca, Kocatürk Okulları’nın Kurucusu Mustafa Kocatürk’e pandemi sürecinde velilere verdiği eğitim desteğinden dolayı da müteşekkir olduklarını söyledi.