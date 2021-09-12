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Freni boşalan minibüs devrildi: 4 yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde freni boşalan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

AYDIN 12.09.2021, 22:21
Freni boşalan minibüs devrildi: 4 yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde freni boşalan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, Başçayır Mahallesi’nde saat 20.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç içerisindeki 7 kişi ile arazisinden dönen M.G. idaresindeki 09 U 2518 plakalı minibüsün Hocalar Mevkiine geldiği sırada bir anda freni boşaldı. Frenin tutmadığını fark eden sürücü aracı kontrol altına almaya çalışırken minibüs bir anda yoldan çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs içerisindeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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