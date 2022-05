Eski Muhtar’ın aşısı, önce damaklarda taht kurdu şimdi de panzehir olarak kullanılacak

Aydın’ın erik diyarı olarak bilinen Umurlu Mahallesi’nde dönemin Çarşı Mahallesi Muhtarı Bekir Urgancı’nın aşılama çalışması sonucu ‘Bekiroğlu’ eriği olarak geliştirilen erik türü önce damaklara hitap etti, şimdi de tıp camiasına hizmet vermeye aday oldu. ADÜ Teknokent’te ‘Bekiroğlu eriği’nden Salmonella Typhimurium bakterisine karşı panzehir üretildiği belirtildi.

Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX AR-GE (BAP)Bilimsel Araştırmalar Projeleri yeni çalışma ile 18. patent için girişimlerde bulundu. Başta tıp alanında olmak üzere, çevre tarım ve hayvancılık alanlarında spesifik ve stratejik olarak 17 farklı alanda patent çalışmaları bulunan firma şimdi de Umurlu’nun milli erik markası olarak bilinen ‘Bekiroğlu’ eriği ile yeni bir çalışma başlattı. Yeni çalışmaları ile ilgili bilgi veren Karya Farma HBX AR-GE (BAP)Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık, “Salmonella adlı bir bakterinin neden olduğu Salmonelloz hastalığı, gıda zehirlenmesi dolayısıyla yaşanan ölümlerde önemli rol oynuyor. Erikte bulunan güçlü antioksidan bileşenler, hücreleri serbest radikallerin tahribatına karşı koruyor. Antioksidan bileşenleri ile vücudu koruyan ve yüksek oranda C vitamini içeren erik hastalıklara karşı direncimizi artırıyor. Erik aynı zamanda A, K ve B grubu vitaminleri ve sağlık için faydalı birçok mineral de içerir. Antioksidan bakımından zengin olması dışında yüksek miktarda C vitamini içeren erik bu özelliğiyle besin yoluyla alınan demirin vücut tarafından emilimini önemli oranda artırıyor. C vitamini astım, osteoartrit, kolon kanseri ve romatizma gibi hastalıklardan korunmak için kritik öneme sahip vitaminlerden biri. İçeriğinde bol miktarda demir barındıran erik demir emilimi ve üretimi ile de genel vücut sağlığı üzerinde çok etkili bir üründür. Niasin isimli maddeyi içeriğinde barındıran erik metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki yağları kısa süre içinde yakar. B 6 vitamini ve patotenik asit içeren eriğin faydalarından yararlanabilmek için düzenli olarak tüketmek tavsiye edilmektedir” dedi.

Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık," Özellikle doğup büyüdüğüm beldeme böylesine önemli bir konuda Bilimsel çalışma yaparak 18. patent çalışmamıza neden olan 1960’lı yıllardan bu yana başta bu eriği literatüre kazandıran Edremitli Sabuncu Merhum Mehmet Türkoğlu ve Merhum Muhtarımız Bekir Urgancı amcamıza rahmet ve şükranla anıyorum. Yüzyılın salgın hastalıkların başını taşıyan risk gurubunda yer alan bu patojen bakteri ile yaptığımız çalışmalarda oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Bölgemizin endemik bitki örtüsüne yer alan tüm floradan faydalanmak ülkemize hatırı sayılır katma değerler sağlamak arzusundayız" dedi.